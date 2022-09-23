Вашингтон, , 05:47 — REGNUM Политика действующего американского президента Джо Байдена обернулась для Соединенных Штатов «внешнеполитическим позором», написал в своем микроблоге член палаты представителей Конгресса США, республиканец Джим Джордан.

Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Кроме того, парламентарий считает, что глава Белого дома виновен в том, что страна страдает от рекордной инфляции, сбоев в цепочках поставок товаров, зашкаливающей преступности и нелегальной иммиграции. Джордан также упрекнул президента в списании американскими вузами долгов студентам из влиятельных семей и в том, что министерство юстиции США «вышло из-под контроля».

По мнению конгрессмена, Байден является бестолковым политиком.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале сентября бывший президент США Дональд Трамп заявил, что слова и поведение Джо Байдена указывают на то, что глава Белого дома страдает сумасшествием или деменцией в последней стадии.

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