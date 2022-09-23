Якутск, 23 сентября, 2022, 05:54 — ИА Регнум. Из Якутии военнослужащие запаса идут защищать Донбасс с чувством патриотизма и верой в победу. Жители населённых пунктов торжественно провожают своих героев, сообщил телеграм-канал «Однажды в Якутии».

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

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В Покровске автобус с мобилизованными уезжал под марш «Прощание Славянки».

«Мужики, настал наш час. Я верю, что в Якутии есть достойные ребята. Я мобилизовался! Это мой выбор сегодня для светлого завтра! Для моей страны! Вперёд к победе! За Россию! За народ! За президента!», — обратился к россиянам в запасе житель Якутии по имени Гарик.

Как сообщало ИА REGNUM, родственники тех, кто вынужденно ушёл участвовать в специальной операции на территории б. УССР из Якутии, будут получат поддержку. Меры уже разрабатывает руководство региона.