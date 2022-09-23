Томск, , 05:46 — REGNUM Представителем региональной испольной власти в Совете Федерации России назначен Виктор Кресс. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Виктор Кресс Совет Федерации РФ

Соответствующее постановление подписал 22 сентября губернатор Владимир Мазур после официального вступления в должность.

«Виктор Кресс руководил Томской областью с 1991 до 2012 года, после чего стал представлять региональную исполнительную власть в верхней палате Российского парламента», — добавили в администрации.

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