Нью-Йорк, США, 23 сентября, 2022, 05:45 — ИА Регнум. Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе встречи на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке обсудил с министрами иностранных дел Японии и Южной Кореи Ёсимасой Хаяси и Пак Чином ракетные пуски КНДР. Об этом 23 сентября сообщает агентство Kyodo.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Под прикрытием. США и Япония

Участники переговоров осудили участившиеся ракетные запуски со стороны Северной Кореи, подтвердили намерение добиваться полной денуклеаризации Корейского полуострова и выразили серьёзную обеспокоенность принятием законодательным органом КНДР документа, фиксирующего возможность превентивного ядерного удара.

Руководители внешнеполитических ведомств также подтвердили курс на развитие партнёрства Вашингтона, Токио и Сеула в оборонной сфере.

Как сообщало ИА REGNUM, в городе Уодзу, расположенном на берегу Японского моря, впервые с 2018 года были проведены учения на случай ракетного нападения со стороны Северной Кореи.

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