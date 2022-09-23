23 сентября 2022 | Время чтения 10 мин

Госучреждение Петербурга объявило и частично провело 20 новогодних тендеров на общую сумму более 400 млн рублей. Отменять пляски за бюджетный счёт даже с учетом сложной общественно-политической ситуации в правительстве Беглова не планируют?

Анастасия Степанова, , 06:37 — REGNUM Похоже, далеко не все губернаторы, мэры и прочие распорядители бюджетов понимают сегодня неуместность и неэтичность многомиллионных трат на праздничные пляски, гирлянды и многометровые ёлки с дорогостоящими висюльками на них. Один только Петербург собрался потратить из бюджета более 600 млн рублей на украшение города и новогодние празднования. ИА REGNUM проанализировало сайт госзакупок в части планируемых расходов на рождественско-новогодние празднества в разных регионах.

Карнавал Цитата из к/ф «Карнавальная ночь». Реж. Эльдар Рязанов. 1956. СССР

600 млн рублей на огоньки, катки и гулянья?

Около недели назад вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский в своем телеграм-канале сообщил, что власти города предусмотрели на праздничное новогоднее оформление более 600 млн рублей. На эти деньги планируют по ряду адресов, называемых ключевыми точками города, повесить новые украшения, а также обновить световое оформление Дома книги и здания Биржи, а также «после двухлетнего перерыва в новогоднюю ночь праздничные мероприятия пройдут на Дворцовой площади», а на Конюшенной площади на бюджетные деньги будет залит каток. Такой же будет и на Манежной площади.

Год назад на разные праздничные нужды Петербург потратил порядка 480 млн рублей. В прошлом сезоне для этого даже разработали новогодний брендбук, чтобы, значится, всё в едином стиле было. Дорого, богато — и всё за бюджетный счёт? Но если в прошлом году это было как-то ещё более-менее уместно, то сейчас подобные траты уже вызвали недоумение горожан. Правительству Беглова предложили умерить аппетит и сократить расходы на празднование предстоящего Нового года из-за ситуации в ходе специальной военной операции России на территории бывш. УССР. В Сети появились соответствующие петиции, где говорится о неэтичности подобных трат.

А между тем тендеры на различные закупки новогоднего «инвентаря» никто не отменял, судя по данным с сайта zakupki. gov.ru. Более того, закупаться Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Городской центр рекламы и праздничного оформления» начало заранее и уже определилось с поставщиками по большинству из контрактов.

Начиная с мая 2022 года (спецоперация на тот момент шла уже более двух месяцев), вышеуказанное госучреждение объявило и провело как минимум 20 новогодних тендеров («Новый 2023 год и Рождество Христово») на общую сумму более 402 млн рублей (сумма, которую готов был выплатить госзаказчик). Только по трём из них тендеры в стадии принятия заявок, по всем остальным подрядчики определены.

Новогодний Санкт-Петербург Дарья Драй (с) ИА REGNUM

На что же готовы тратить такие суммы в госучреждении? На оказание услуг по централизованному оформлению Санкт-Петербурга фонтанным комплексом и световыми композициями — 9,8 млн рублей (контракт подписан с ООО «Светодизайн» на 9,8 млн рублей), на услуги по централизованному оформлению световыми композициями на Володарском мосту и мосту Александра Невского — более 20,53 млн рублей (контракт подписан с ООО «Яркий город» на 20,53 млн рублей), на услуги по централизованному оформлению новогодними искусственными елями высотой 20 и 25 м — 39 793 500 рублей (контракт подписан на сумму 39,79 млн рублей с ООО «Светодизайн»), на услуги по централизованному оформлению новогодними искусственными елями высотой 14 м, елями высотой 8 м и 6 м — 26 420 450 рублей (контракт на 26,42 млн рублей с ООО «Яркий город»), на оказание услуг по печати плакатов для централизованного оформления к праздникам в 2022 году — 1 164 012 рублей (контракт на 762 427,5 рубля с ООО «Кинг саиз принт»), на услуги по централизованному оформлению световыми композициями на тросовых конструкциях, гирляндами и световыми элементами на деревьях, отдельно стоящими композициями и композициями на мостах — 35 666 920 рублей (контракт на 35 488 585,4 рубля с ООО «Компания Омега»), на услуги по централизованному оформлению световыми композициями, размещаемыми на мостах, световыми консолями, размещаемыми на опорах освещения, световыми гирляндами, размещаемыми на набережной, световыми композициями и гирляндами — 31 949 400 рублей (контракт на 31,949 млн рублей с ООО «Ом-Консалтинг»), на услуги по централизованному оформлению световыми композициями, размещаемыми на опорах освещения и тросовых конструкциях — 37 173 200 рублей (контракт на 36,85 млн рублей с ООО «Светодизайн»), на услуги по централизованному оформлению световыми гирляндами и композициями, размещаемыми на деревьях, кустарниках, фасадах зданий, отдельно стоящими композициями и композициями на опорах освещения — 33 833 500 рублей (контракт на 33 833 500 рублей с ООО «Формула»), на украшение города новогодними искусственными елями высотой 14 м и новогодней натуральной елью — 25 560 700 рублей (контракт на 25,177 млн рублей с ООО «Авангард медиа групп»), на оформление Смольной и Воскресенской набережных в Санкт-Петербурге отдельно стоящими световыми композициями — 9,03 млн рублей (контракт планируется подписать за 8 849 400 рублей, данные поставщика пока не раскрыты), на подготовку тросовых конструкций на Невском и Московском проспектах — 6 927 050 рублей (идет подача заявок), на централизованное оформление Центрального, Адмиралтейского, Кронштадтского и Петроградского районов световыми отдельно стоящими композициями, световой композицией на мосту, световыми композициями на тросовых конструкциях, опорах освещения и фасадах зданий, световыми гирляндами на деревьях и фасадах зданий, елью высотой 6 м — 10 966 580 рублей (идёт приём заявок), на централизованное оформление Синего, Банковского и Кантемировского мостов световыми композициями — 20 145 000 рублей (контракт подписан на 20,145 млн рублей с ООО «Ом-Консалтинг»), на изготовление оборудования для новогодних искусственных елей высотой 14, 20 и 25 м к праздникам — 30 026 400 рублей (контракт на 29 876 268 рублей с компанией «Светодизайн»), на централизованное оформление световыми композициями на опорах освещения к праздникам — 13 604 600 рублей (контракт с «Авангард медиа групп» на 13 400 500 рублей), на централизованное оформление световыми композициями Московского проспекта, Ушаковской развязки, Приморской и Выборгской набережных, ул. Академика Крылова и наб. Чёрной речки — 19 996 480 рублей (контракт на 19 896 497,6 рубля с ООО «Омега»), на централизованное оформление Каменноостровского проспекта и Австрийской площади световыми композициями — 9 019 400 рублей (контракт на 9 млн рублей с ООО «Светодизайн»), централизованному оформление Московского и Фрунзенского районов — 7 572 000 рублей (контракт с «Ом-Консалтинг» на 7,572 млн рублей) и централизованное оформление Санкт-Петербурга световыми композициями на мостах — 13 195 900 рублей (контракт на 13,195 млн рублей с «Ом-Консалтинг»).

Световые украшения в Новый год в Санкт-Петербурге Дарья Драй (с) ИА REGNUM

Следует отметить, что не все заказы на новогодние бирюльки идут через центр рекламы. Например, уже известное ООО «Компания Омега», помимо заказов от центра рекламы, в апреле 2022 года получило контракт на 14,1 млн рублей на оформление территории Петродворцового района Санкт-Петербурга к Новому году и Рождеству Христову. Заказчиком выступала администрация Петродворцового района. Эта же фирма в марте получила контракт от администрации Невского района — на 22,15 млн рублей на оформление территории Невского района Санкт-Петербурга к праздничным мероприятиям в 2022–2023 годах. Или вот — администрация Центрального района Петербурга в сентябре 2022 года провела тендер на услуги по оформлению территории к новогодним мероприятиям с начальной ценой 19 245 341,26 рубля. В итоге контракт предложили уже известной «Омеге» за 19 149 114,55 рубля.

Что интересно, в прошлом году в том же Санкт-Петербурге уже устанавливали свыше 50 искусственных елей и около 4 тысяч разных элементов праздничного оформления. Что мешает в целях экономии использовать старые украшения и элементы?

Рождественская ярмарка в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Новогодние закупки регионов

Но не только власти Петербурга словно живут в альтернативной реальности, но и в регионах, похоже, не видят неуместности некоторых своих трат.

Так, например, администрация Воронежа объявила тендер с начальной ценой 65 441 468,4 рубля на услуги по оформлению мероприятий, посвящённых празднованию Нового года и Рождества 2022–2023 гг, а управление муниципальных закупок Челябинска — тендер с начальной ценой более 27,6 млн рублей на выполнение работ по монтажу декоративных конструкций и оборудования архитектурного освещения для организации праздничных новогодних мероприятий в городе. Администрация Екатеринбурга оценила праздничную иллюминацию для Макаровского моста в 13 484 779,5 рубля (контракт через муниципальное учреждение в итоге подписали почти за 12 млн рублей).

Или вот — администрация Архангельска в октябре планирует выбрать поставщика новогодней иллюминации в территориальный округ Варавино-Фактория за 472 240 бюджетных рублей. В Новосибирске департамент строительства и архитектуры мэрии объявил тендер на 2,54 млн рублей на поставку и монтаж гирлянды-перетяжки уличной в рамках праздничного и светового оформления улиц города Новосибирска к государственным и городским праздникам. В том же Новосибирске муниципальное учреждение «Городская дирекция творческих программ» 1,722 млн рублей готово заплатить за создание умной «смарт-снежинки» в рамках городских мероприятий открытия Новогодней столицы России. В небольшом поселке Ханымей (ЯНАО, Пуровский район), где проживают 3 тыс. человек, власти готовы потратить 4 млн рублей на устройство новогоднего ледового городка. Та же администрация Пуровского района на приобретение и устройство световой новогодней конструкции «Полигональный серебристый кролик» заложила 2,5 млн рублей.

Администрация Богородского района Подмосковья готова потратить 620 тыс. рублей на монтаж новогодних елей, а МКУ «Центр закупок — Долгопрудный» готово выплатить 2,8 млн рублей за украшение городского округа к Новому году и Рождеству Христову, муниципальное учреждение Калининграда «Дворец культуры «Машиностроитель» готово отдать более 55,9 млн рублей за новогоднее оформление площади Победы в городе Калининграде, а в Перми власти готовы потратить 30 млн рублей на услуги по обеспечению функционирования новогоднего комплекса на городской эспланаде и так далее. Казалось бы, некоторые тендеры объявлены на маленькие суммы (в масштабах всего бюджета), но это если не учитывать, что многие лоты разбиты на поменьше, и таких наберётся с десяток. Да и в целом даже десять рублей нужнее сегодня отнюдь не в виде гирлянд на улице (!).

Новогодняя ель Марина Каширская © ИА REGNUM

Москва в прошлые годы в плане трат на новогодние праздники также скромностью не отличалась. На сайте госзакупок среди прочего можно встретить тендеры департаментов разных административных округов на оформление территорий к праздникам. Например, Центрального округа — 9 748 627,09 рубля (начальная цена), Юго-Западного административного округа — 9 696 043,62 рубля. Ну и, конечно же, это не единственные траты столицы.

Стоит отметить, что до некоторых глав регионов уже дошла неуместность подобных трат в сегодняшних реалиях. Так, глава Ленобласти Александр Дрозденко поручил подчиненным пересмотреть расходы бюджета на 2023 год в отношении трат на торжества и праздничные мероприятия «с учетом сложной общественно-политической ситуации в стране», отметив, что «сейчас не до плясок».

Дойдет ли до Беглова и прочих, что покупка гирлянд, снежинок, кроликов, ёлок за средства бюджета неуместна сегодня? Или без петиций от населения никак?