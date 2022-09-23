Цзинань, Китай, , 05:39 — REGNUM Местный законодательный орган в восточно-китайской провинции Шаньдун принял постановление о защите Циской Великой стены, старейшей из существующих в стране, сообщает 22 сентября агентство Синьхуа.

Великая китайская стена

Законодатели одобрили постановление на 38-й сессии Постоянного комитета Собрания народных представителей провинции Шаньдун 13-го созыва 21 сентября, и оно вступит в силу 1 января 2023 года.

Циская Великая стена общей протяженностью 641 км была построена в Период Весен и Осеней (770 до н. э. — 476 до н. э.) и период Сражающихся Царств (475 до н. э.-221 до н. э.).

Новый регламент определяет обязанности различных ведомств и подчеркивает региональное сотрудничество в области защиты и использования Великой Китайской стены.

В нем говорится, что местные органы власти создадут динамичную систему охраны природы с использованием спутников дистанционного зондирования, беспилотных летательных аппаратов, информационных платформ и других технологических средств для мониторинга Великой Китайской стены, связанных с ней инфраструктур и окружающей среды.

Туристические услуги, связанные с Великой Китайской стеной, будут дополнительно стандартизированы, чтобы сбалансировать защиту и развитие, согласно регламенту.

Ситуация с охраной Великой китайской стены сталкивается со многими проблемами, и поэтому необходимо обеспечить надежную правовую гарантию для ее усилий по сохранению, сказал чиновник из провинциального департамента юстиции Ци Яньань.

Великая Китайская стена является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, состоящим из множества соединенных между собой стен.