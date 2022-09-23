Улан-Удэ, , 05:33 — REGNUM В Бурятии постановлением регионального правительства с 22 сентября снят особый противопожарный режим, который действовал с 11 сентября. Об этом корреспондентуИА REGNUM сообщили в пресс-службе агентства лесного хозяйства республики.

«Берегите лес от пожара!» Пресс-служба Республиканского агентства лесного хозяйства

Всего за этот период в регионе зафиксировано 330 лесных пожаров на общей площади 5,7 тыс. га, что значительно превышает показатели прошлого года — 137 возгораний на площади 1,8 тыс. га. В первые сутки после обнаружения ликвидировались 86,6% очагов.

«Самые распространенные причины возникновения лесных пожаров — это неосторожное обращение с огнём (54,3%) и из-за грозы (43%). Из-за сложной лесопожарной обстановки режим ЧС республиканского масштаба не вводился ни разу», — добавили в ведомстве.

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