Пекин, , 05:26 — REGNUM Китай запустил специальную трехлетнюю программу по продвижению роли традиционной китайской медицины (ТКМ) в укреплении общественного здравоохранения, сообщает 22 сентября агентство Синьхуа.

Согласно соответствующему плану реализации, опубликованному Национальной комиссией здравоохранения и двумя другими ведомствами, программа будет осуществляться в рамках инициативы «Здоровый Китай».

Она будет сосредоточена на восьми аспектах, включая применение ТКМ в здравоохранении матери и ребенка, уходе за пожилыми людьми, профилактическом лечении хронических заболеваний, подростковой близорукости и ожирения, а также популяризации знаний о ТКМ, согласно плану внедрения.

В отношении каждого аспекта было разработано множество мер с конкретными целями, которых необходимо достичь за этот период.

Согласно плану, к 2025 году 90% учреждений высшего уровня по уходу за матерью и ребенком будут предоставлять услуги ТКМ. Уровень управления здравоохранением при поддержке ТКM среди детей достигнет 85%, а среди людей в возрасте 65 лет и старше возрастет до 75%.