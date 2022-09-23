Южно-Сахалинск, , 05:25 — REGNUM Губернатор Сахалина Валерий Лимаренко поручил организовать в островном регионе работу горячей линии по вопросам частичной мобилизации, об этом он сообщил в своём телеграм-канале.

Мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

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Он подчеркнул, что жители Сахалина позвонив на горячую линию смогут получить всю оперативную и достоверную информацию.

Лимаренко отметил, что в соцсетях распространяется много недостоверных сведений о мобилизации.

Как сообщало ИА REGNUM, члены правительства Камчатки и руководители муниципальных образований выразили свою готовность принять участие в специальной операции в защиту Донбасса. Глава региона Владимир Солодов считает, что чиновники окажут больше пользы в работах по восстановлению освобожденных территорий.