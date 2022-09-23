Петропавловск-Камчатский, , 05:24 — REGNUM Голосование в рамках референдума о воссоединении с Россией Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей, началось в пунктах для беженцев на территории Камчатского края и Сахалинской области, сообщили в избирательных комиссиях регионов.

Кабинки для голосования Марина Каширская © ИА REGNUM

Отмечается, что в рамках проведения референдума действует горячая линия. На Камчатке голосование будет длиться до 27 сентября: с 23 по 26 сентября — в пунктах временного размещения, а 27 сентября — в здании Камчатского промышленного техникума. Кроме того, специалисты регионального избиркома будут проводить выезды.

Участки для голосования также открылись в Сахалинской области. На Чукотке избирательные участки откроются 27 сентября в четырех муниципальных районах округах. В настоящий момент в регионе осуществляется выездное голосование.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова («Единая Россия») заявила, что Россия сделает все, чтобы референдумы на Донбассе прошли быстро и все люди смогли донести свое мнение.

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