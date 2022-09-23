Москва, , 05:16 — REGNUM После проведения референдумов в ДНР, ЛНР, а также освобождённых регионах б. УССР можно ожидать роста активности посредников для урегулирования конфликта. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков.

Реджеп Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

Он напомнил заявления киевских властей, которые отмечали, что после голосования шансов на дипломатическое решение конфликта не останется. Однако Владимир Зеленский и ранее подчёркивал, что «на сегодня» возобновление диалога между сторонами невозможно.

«Тем не менее, активизация лидеров государств, намеренных выступить в роли международных посредников, в течение ближайшей зимы или в конце осени вполне возможно. Такую активность могут проявить некоторые лидеры стран ЕС, стремящиеся показать согражданам, испытывающим влияние экономического кризиса, готовность исправить ситуацию», — отметил аналитик.

Кроме того, по мнению Михаила Нейжмакова, можно ожидать предложений о возобновлении диалога между Москвой и Киевом со стороны президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Последний готовится в президентским и парламентским выборам 2023 года, и посреднические усилия могут принести ему дополнительные политические очки.

В данный момент новости о назначении референдумов становятся еще одним аргументом для обращений Киева к западным державам о дополнительных поставках вооружений. Но пока вызывает вопросы, насколько действительно на руководство западных держав повлияет этот аргумент. Вероятно, на фоне данных референдумов может возрасти активность западных политиков, призывающих как к расширению таких поставок для поддержки Киева, так и к более осторожным подходам. Михаил Нейжмаков

Как сообщало ИА REGNUM, ранее состоялся обмен пленными между Россией и киевским режимом. Турецкий лидер назвал обмен «важным шагом к миру».

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