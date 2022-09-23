Нью-Йорк, США, 23 сентября, 2022, 04:49 — ИА Регнум. Венгрия не видит «разумных причин» для введения нового пакета санкций против России и не намерена поддерживать подобные инициативы, заявил журналистам венгерский министр Петер Сийярто на полях 77-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН в Нью-Йорке.

Estonian Foreign Ministry Петер Сийярто

По его словам, целесообразность очередных вопросов сомнительна, особенно, если речь идет об энергетическом секторе. Сийярто подчеркнул, что энергетика стала для Венгрии «красной линией».

Министр также отметил, что венгерское руководство не хочет перекладывать на своих граждан расходы, связанные с событиями, за которые народ Венгрии «абсолютно не несет ответственности». Глава МИД пояснил, что правительство республики не будет принимать решения, идущие вразрез с национальными интересами страны. Кроме того, Сийярто указал на то, что экономика ЕС движется в сторону рецессии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал Евросоюз отменить санкции против России до конца 2022 года, что должно снизить цены, сдержать инфляцию и сократить риск рецессии для европейских стран.