Нью-Йорк, США, 23 сентября, 2022, 04:43 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи на полях Генассамблеи обсудил с генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем реализацию стамбульских договорённостей по вывозу продовольствия из подконтрольных киевскому режиму черноморских портов, а также по беспрепятственному экспорту российской сельхозпродукции и удобрений. Об этом 23 сентября сообщает пресс-служба МИД РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Лавров

пресс-служба МИД РФ «Стороны подтвердили необходимость обеспечения их [стамбульских соглашений] пакетного характера и полного выполнения».

Лавров и Гутерреш также рассмотрели «широкий круг вопросов взаимодействия России с ООН» и подтвердили взаимную приверженность сохранению её центральной координирующей роли, опирающейся на уставные цели и суверенное равенство всех его членов.

Как сообщало ИА REGNUM, замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что продлить зерновую сделку можно при условии, что она выполняется.

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