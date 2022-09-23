Брюссель, 23 сентября, 2022, 04:26 — ИА Регнум. Члены ЕС планируют в ближайшие недели прийти к общему решению по поводу установлении потолка цен на российскую нефть на фоне объявления в России частичной мобилизации, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

Отмечается, что ценовые ограничения должны войти в новый пакет санкций, в который могут быть также включены решения по отдельным лицам и секторам, включая технологии и предметы роскоши. Источники утверждают, что страны Евросоюза собираются достигнуть договоренностей о потолке цен перед неформальной встречей лидеров ЕС, которая пройдет 6 октября в Праге.

При этом европейские государства, ранее получившие льготы по закупке нефти, поступающей по трубопроводам, хотят получить гарантии, что ограничения затронут только те сделки, которые касаются сырья, перевозимого морским транспортом. Среди таких стран Греция, Кипр и Мальта.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз намерен поскорее ввести новые персональные и секторальные санкции против России, а также в отношении российского руководства и организаторов референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.