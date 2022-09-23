Токио, 23 сентября, 2022, 04:18 — ИА Регнум. Вблизи тихоокеанского побережья Японии наблюдается область низкого давления, которая в ближайшие часы может трансформироваться в тайфун. Об этом 23 сентября сообщает национальное метеорологическое управление страны.

67gu.com Тайфун

По прогнозам метеорологов, новый тайфун начнёт перемещаться в сторону восточной части Японии. В связи с этим жителей столичного региона предупреждают об угрозе штормового ветра, сильного волнения, выхода рек из берегов и схождения оползней.

Как сообщало ИА REGNUM, прошедший по Японии тайфун «Нанмадол» привёл к гибели не менее трёх жителей, 133 пострадали, ещё один человек считается пропавшим без вести.