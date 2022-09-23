Нью-Йорк, США, 23 сентября, 2022, 04:00 — ИА Регнум. Премьер-министр Японии Фумио Кисида на прошедшей в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН встрече с возглавляющим киевское правительство Денисом Шмыгалём обещал продолжать поддержку режима и сохранять действующие против России санкции. Об этом 23 сентября сообщает телеканал NHK.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Фумио Кисида

В ходе переговоров Кисида также осудил намерение провести референдумы о воссоединении с Россией республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей и вновь обвинил РФ в «угрозах ядерным оружием».

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Как сообщало ИА REGNUM, власти Японии выступают с «решительным осуждением» намерений провести «незаконные» референдумы по вопросу о воссоединении с Россией республик Донбасса, а также Запорожской и Херсонской областей.