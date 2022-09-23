Лобня, Московская область, , 03:35 — REGNUM В арбитраж Московской области поступил банкротный иск, ответчиком в котором выступает застройщик проблемного дома в Лобне — ЗАО «Регионинвестстрой». Исковое заявление фонда развития территорий пока судом к производству не принято, передаёт ИА REGNUM.

Банкротство Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Иск поступил в базу арбитража Подмосковья 19 сентября 2022 года. Прочие детали спора пока не раскрывались.

Напомним, ранее фонд также обратился со схожим иском к хабаровскому застройщику — ООО «Лидер». Суд удовлетворил претензии к ответчику, за которым числятся два жилых долгостроя.