Лобня, Московская область, 23 сентября, 2022, 03:35 — ИА Регнум. В арбитраж Московской области поступил банкротный иск, ответчиком в котором выступает застройщик проблемного дома в Лобне — ЗАО «Регионинвестстрой». Исковое заявление фонда развития территорий пока судом к производству не принято, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

Иск поступил в базу арбитража Подмосковья 19 сентября 2022 года. Прочие детали спора пока не раскрывались.

Напомним, ранее фонд также обратился со схожим иском к хабаровскому застройщику — ООО «Лидер». Суд удовлетворил претензии к ответчику, за которым числятся два жилых долгостроя.