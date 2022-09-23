Фонд развития территорий банкротит застройщика проблемного дома в Лобне
Лобня, Московская область, 23 сентября, 2022, 03:35 — ИА Регнум. В арбитраж Московской области поступил банкротный иск, ответчиком в котором выступает застройщик проблемного дома в Лобне — ЗАО «Регионинвестстрой». Исковое заявление фонда развития территорий пока судом к производству не принято, передаёт ИА REGNUM.
Иск поступил в базу арбитража Подмосковья 19 сентября 2022 года. Прочие детали спора пока не раскрывались.
В ЕГРЮЛ общество фигурирует с мая 2007 года. Директор — Игорь Жерздев. В ЕИСЖС за данной компанией числится один проблемный объект — двухэтажный дом на пр. Шадунца, 5А в городе Лобня. В реестре есть отметка, что «нарушены сроки завершения строительства более чем на 6 месяцев». Восстановить права граждан, согласно дорожной карте региона, планируется до 30.09.2023 года.
Напомним, ранее фонд также обратился со схожим иском к хабаровскому застройщику — ООО «Лидер». Суд удовлетворил претензии к ответчику, за которым числятся два жилых долгостроя.