Подольск, Московская область, 23 сентября, 2022, 03:28 — ИА Регнум. Муниципальное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва по лыжным гонкам» объявило тендер на благоустройство Дубровицкого леса, который оценила в 383 020 075,61 рубля. Итоги торгов подведут 7 октября 2022 года, передаёт ИА REGNUM.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Лес

Объект расположен в Подольском участковом лесничестве Подмосковья. По контракту планируется аванс в размере 10%. Финансировать работы будут средствами муниципальной организации. Завершить благоустройство победитель должен будет за 351 календарный день.

По условиям контракта, победитель должен будет смонтировать системы освещения, видеонаблюдения, оповещения, инженерные системы, провести санитарно-оздоровительные мероприятия, выполнить устройство покрытий дорожно-тропиночной сети, функциональных площадок, деревянных настилов, туалетных модулей, павильонов, а также малых архитектурных форм и выполнить озеленение.