Москва, 23 сентября, 2022, 03:19 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы частично удовлетворил иск государственного оператора спутниковой связи — ФГУП «Космическая связь» к производителю спутников — АО «Информационные спутниковые системы» им. академика М. Ф. Решетнева» из Красноярского края, но существенно снизил запрашиваемую сумму — с более чем 613 млн рублей до 75 млн рублей. Решение судьи Нечипоренко может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

В карточке дела пока обнародована только результативная часть, из которой следует, что в пользу истца взыскана неустойка в размере 75 млн рублей и расходы по оплате госпошлины — 200 тыс. рублей, а в удовлетворении остальной части исковых требований отказано.

Напомним, спор слушался с марта 2022 года.

Справка: предприятие-истец является государственным оператором спутниковой связи, входя по ряду параметров в топ-10 спутниковых операторов мира.