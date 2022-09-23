Южно-Сахалинск, 23 сентября, 2022, 03:12 — ИА Регнум. На Сахалине открылись участки для голосования переселенцев из Донбасса и с территорий бывш. УССР по вопросам воссоединения с Россией Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областей.

Правительство Донецкой Народной Республики Флаги ДНР и ЛНР

«Сегодня в 10:00 (02:00 мск) открылись все четыре участка. Они находятся в Доме народного творчества в Южно-Сахалинске», — приводит ТАСС слова представителя регионального избиркома.

Участки будут работать в течение пяти дней, первые четыре дня — до 18:00, а 27 сентября — до 16:00. Члены участковых комиссий также отправились в населённые пункты области для проведения голосования вне помещений участков.

На Сахалине в настоящее время проживают 179 вынужденных переселенцев, в основном в Южно-Сахалинске.

Как сообщало ИА REGNUM, глава ДНР Денис Пушилин заявил, что киевский режим собрал значительные силы на севере ДНР.

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