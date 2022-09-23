Петропавловск-Камчатский, , 02:44 — REGNUM На западе Камчатки из-за вызванного дождями подтопления проезжей части закрыли для движения транспорта участок трассы между населёнными пунктами Соболево и Кировский. Об этом 23 сентября сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

Просторы Камчатки Алексей Иванов © ИА REGNUM

пресс-служба ГУ МЧС России по Камчатскому краю «23 сентября ограничили движение для всех видов транспорта на участке автодороги Соболево — Кировский в Соболевском муниципальном районе. Дорогу закрыли на участке с первого по десятый километр».

Спасатели рекомендуют автовладельцем «воздержаться от поездок по данному маршруту» до поступления информации об открытии участка для движения.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке спасатели нашли туристов, которые пропали в районе Больших банных источников.

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