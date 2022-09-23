Берлин, , 02:38 — REGNUM Германия должна будет направить около €160 млрд на отказ от импорта энергоносителей из России, заявил министр экономики ФРГ Роберт Хабек, сообщает агентство Reuters.

Роберт Хабек Michael Brandtner

По словам чиновника, в 2022 году на указанные цели будет привлечено €60 млрд, а в 2023 году — уже €100 млрд. Глава ведомства полагает, что власти Германии должны увеличить государственную поддержку бизнеса из-за снижения инвестиционного потенциала организаций на фоне энергетического кризиса.

Вместе с тем, согласно информации журналистов, призыв Хабека о выделении дополнительных средств не поддерживает министр финансов ФРГ Кристиан Линднер.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 сентября немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что Германия перестанет полностью зависеть от поставок российского газа к концу 2023 года.

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