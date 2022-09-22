Красноярск, 23 сентября, 2022, 02:26 — ИА Регнум. В пятницу, 23 сентября, в Красноярске облачно с прояснениями, временами небольшой дождь, температура воздуха +12… +14 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Андрей Никитин ИА REGNUM Красноярск. Гремячая Грива. Ворон

В 6:10 на Театральной площади было +11 °C.

Ночью с 23 на 24 сентября ожидается до +4… +7 °C, облачно, без осадков.

Скорость северо-западного ветра 5−10 м/с, при порывах до 14 м/с. Давление — 738 (+3) мм рт. ст.

В субботу, 24 сентября, в Красноярске до +8… +10 °C, облачно, небольшой дождь. Ночью — до +1… +5 °C, осадки (дождь, мокрый снег).

В воскресенье, 25 сентября, в Красноярске ожидается до +5… +8 °C днём и до +0… +4 °C ночью. Облачно, ночью кратковременные осадки.

По данным Среднесибирского УГМС, 23 сентября в Эвенкийском муниципальном районе (МР) местами ожидается сильный северо-западный ветер при порывах до 15−18 м/с, дождь, мокрый снег. В центральных и южных районах Красноярского края, в Хакасии местами сильный северо-западный ветер при порывах до 15-20 м/с.

В Хакасии и Туве местами сохранится высокая пожарная опасность IV класса. В Туве местами сохранится чрезвычайная пожарная опасность V класса.