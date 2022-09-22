Москва, 23 сентября, 2022, 02:10 — ИА Регнум. Главы МИД Франции и Германии Катрин Колонна и Анналена Бербок настойчиво просят провести встречу с министром иностранных дел Сергеем Лавровым на полях Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН в Нью-Йорке, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 22 сентября в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым».

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Лавров

«Хотите имена? Они у меня есть: Колонна — Франция, Бербок — Германия, и еще представитель Северной Европы запросил встречу с Сергеем Лавровым. Вот второй день запрашивают», — сказала она.

Захарова подчеркнула, что это происходит на фоне возможного запрета Брюсселя на двусторонние переговоры с Москвой. По словам представителя МИД РФ, ЕС «втихую» уговаривает воздерживаться от контактов с Россией те страны, которые связаны с РФ историческими, экономическими и гуманитарными отношениями.

Захарова также отметила, что призывы изолировать Москву потерпели неудачу, и ГА ООН стала очередным доказательством этому. Она добавила, что комната России в штаб-квартире Организации Объединенных Наций превратилась в переговорный центр.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября президент Франции Эммануэль Макрон призвал мировое сообщество усилить давление на президента РФ Владимира Путина.

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