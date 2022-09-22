Вашингтон, 23 сентября, 2022, 02:03 — ИА Регнум. Министерство обороны США заказало компании Raytheon Missiles and Defense разработку гиперзвуковых крылатых ракет для американских военно-воздушных сил, стоимость контракта превышает $985 млн. Об этом 22 сентября сообщает пресс-служба Пентагона.

Иван Шилов ИА REGNUM Гиперзвуковая ракета

По информации военного ведомства, контрактом предусматривается «проектирование, разработка» соответствующих ракет, а также их первоначальные поставки. Работы по контракту должны быть завершены к марту 2027 года.

Как сообщало ИА REGNUM, министр обороны Японии Ясукадзу Хамада и глава Пентагона Ллойд Остин в ходе встречи в Вашингтоне договорились наращивать сотрудничество в сфере оборонных технологий, включая проведение совместных исследований и работ по созданию средств борьбы с гиперзвуковым оружием.

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