23 сентября 2022 | Время чтения 2 мин

Елизавета Коробова, , 08:04 — REGNUM Заявление главы финского правительства Санны Марин о том, что транзит российских граждан, имеющих шенгенскую визу, через Финляндию должен прекратиться, стало поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии об этом 23 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Тень фашизма Иван Шилов © ИА REGNUM

Марин утверждает, что правительство уже активно работает над юридическим обоснованием таких ограничений. Речь идёт не только о российских туристах, которые решили посмотреть на злополучную Европу, но и вообще всех носителях российского паспорта.

Многие пользователи восприняли такую политику ограничений по национальному признаку проявлением фашизма. Граждане убеждены, что Финляндию захлестнула эпидемия пещерной русофобии.

«Что это, если не фашизм?» — спрашивает Антон Ф.

«А так-то да, у них нацизма нет, демократия в лучшем её проявлении», — подметил Гриша И.

Некоторые комментаторы отмечают, что для подавляющего большинства российских граждан такие санкции не станут проблемой, но если Россия вдруг решит ответить аналогичными ограничениями в отношении финских граждан, то нашим противникам несдобровать.

«Российские граждане не поедут в Финляндию, переживём. А финнам можно будет в Россию? За дешёвым бензином и товарами, к примеру? Я бы в ответ ввела бы против них такие же ограничения», — поделился своим мнением Тамара К.

«Запретить финнам транзит через Россию. Пусть объезжают», — призвал Денис Н.

«Может быть, тогда нам, со своей стороны, пора прекратить транзит финнов за дешёвым бензином?» — спрашивает Влада Т.

«Тогда и к нам за бензином и соляркой очереди не создавайте. А то хорошо устроились: тявкают, но тут же бегут за топливом!» — отметила Татьяна Х.

АЗС Наталья Стрельцова (с) ИА REGNUM

Вскоре ситуация для Европы обернётся таким образом, что не наши очарованные «благим Западом» граждане будут переживать, что не попадут в Евросоюз, а наоборот, европейские граждане будут кусать локти, что не они греются у батареи и моются в душе горячей водой, а русские.

«В общем и целом Россия не будет вводить ответные санкции против жителей Финляндии по визам. Россия сделает лучше — организует новогодние туры в Россию под названием «помойся, погрейся и поешь», — шутит Яна С.

Часть людей полагает, что прекращение транзита граждан будет означать в том числе и остановку транзита валюты, что благоприятно скажется на российской экономике.

«Больше денег будет оставаться в стране», — считает Gellour G.

«Я тоже так считаю. Хватит вывозить деньги на Запад, пора внутренний туризм поднимать. Или ездить в относительно дружественные страны. Запад недостоин наших туристов. Принимать наших туристов — это честь для принимающей стороны», — поделился своим мнением Сергей Д.

Заграничный паспорт гражданина России Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Нашлись и те, кто призвали включить против финнов весь ответный российский санкционный пакет.

«Мне кажется, пора уже закрывать краны с газом и нефтью в ту сторону и развернуть их в китайском направлении», — пишет Руслан И.

«На пороховой бочке сидят и ещё что-то хотят нам закрыть! Вскоре Финляндия очень сильно пожалеет, что во всю эту русофобскую движуху вписалась», — предрёк Николай Ж.

Напомним, 22 сентября глава финского правительства Санна Марин заявил на брифинге о том, что транзит российских граждан, имеющих шенгенскую визу, через Финляндию должен прекратиться.