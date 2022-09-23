Пекин, , 01:30 — REGNUM Нефинансовые исходящие прямые инвестиции Китая (ODI) достигли 492,76 млрд юаней за первые восемь месяцев года, увеличившись на 7,2% в годовом исчислении, показали официальные данные, передает 22 сентября агентство Синьхуа.

Юань Xuexueyingwen.com

В долларовом выражении ODI выросли на 5,8% по сравнению с прошлым годом до $75,11 млрд, по данным Министерства коммерции КНР. Инвестиции в лизинг и бизнес-услуги за рубежом выросли на 25,1% по сравнению с предыдущим годом и составили $25,13 млрд.

Зафиксирован рост инвестиций в различные сферы, включая оптовую и розничную торговлю, производство, строительство, а также научные исследования и технические услуги.

За первые восемь месяцев прямые нефинансовые инвестиции в страны-участницы инициативы «Пояса и пути» увеличились на 8,2% в годовом исчислении до $13,95 млрд.