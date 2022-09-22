Чэнду, Китай, 23 сентября, 2022, 01:27 — ИА Регнум. Сотрудник гидроэлектростанции, пропавший без вести после землетрясения магнитудой 6,8, произошедшего 5 сентября в провинции Сычуань, был найден живым 21 сентября, сообщает газета China Daily.

Martin Luff Землетрясение

28-летний Гань Юй был спасен утром жителем деревни Яоцзинь в уезде Шимянь под управлением города Яаня в провинции Сычуань по имени Ни Тайгао. Ни услышал его крик о помощи в горах, отметил глава городского правительства Шэнь Сяобин. Поскольку землетрясение, эпицентр которого находится в соседнем уезде Гардзе-Тибетском автономном округе провинции Сычуань, повредило дом Ни в горной деревне, ему пришлось снять дом ниже по склону.

Два дня назад Ни вернулся в деревню, чтобы покормить своих овец, и увидел, как спасатели, которые искали Гана, проходили мимо его поврежденного дома. Поскольку он был знаком с горой, он решил пожить в доме родственника в деревне с намерением искать Гана в дневное время. Утром 21 сентября он взял две бутылки напитков и несколько конфет и вышел из дома родственника.

Пройдя более двух часов, Ни услышал, как кто-то зовет на помощь на горном склоне, и нашел Гана, лежащего в лесу. Одежда Гана была изодрана в клочья, а на ногах у него были раны. Ни немедленно позвонил в местное правительство и достал бутылку напитка, чтобы Ган попил. Его психическое состояние было нормальным. Ган сказал, что он выжил, питаясь дикими фруктами и выпивая воду.

В среду в 11:30 утра штаб по ликвидации последствий землетрясения в городке Вангангпин направил 18 спасателей и двух медиков на место, где был найден Ган. Вертолет доставил его в центр округа Лудин, где он проходит лечение в больнице. Место, где был найден Ган находится на расстоянии более 10 км по прямой от гидроэлектростанции Вандун где работает Ган.

В результате землетрясения в провинции Сычуань погибли 93 человека, в том числе 55 в Гардзе и 38 в Яане.