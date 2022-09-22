Лавров обсудил с главой МИД ЮАР наращивание стратегического партнёрства
Нью-Йорк, США, 23 сентября, 2022, 01:27 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи на полях Генеральной Ассамблеи ООН с главой МИД ЮАР Наледи Пандором обсудил с коллегой дальнейшее наращивание стратегического партнёрства между странами. Об этом 22 сентября сообщает пресс-служба МИД РФ.
Стороны также подтвердили заинтересованность «в углублении политического диалога и нацеленности… на эффективную координацию действий на международной арене», включая БРИКС, в котором в 2023 году председательство перейдёт к Южной Африке, в ООН и других многосторонних форматах.
Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл встречу на полях Генассамблеи ООН с главой МИД Египта Самехом Шукри и обсудил с ним ход продовольственной сделки, заключённой в июле в турецком Стамбуле.
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