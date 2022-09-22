Пекин, 23 сентября, 2022, 01:25 — ИА Регнум. Председатель КНР Си Цзиньпин призвал китайские вооруженные силы выполнить все цели проводимой реформы и усилить планирование следующих этапов реформы, сообщает 22 сентября газета China Daily.

(сс) Администрация Президента России Си Цзиньпин

Си, который также является генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Китая и председателем Центрального военного совета КНР, заявил в инструкции, разосланной высокопоставленным командирам на семинаре высшего уровня в Пекине в среду, что они должны проанализировать и в полной мере использовать успешный опыт реформы, осознавать новые ситуации и задачи, упорно трудиться над повышением боеготовности войск и брать на себя инициативу в области инноваций.

Он попросил офицеров твердо выполнять меры и задачи, уже поставленные реформой, и продвигать планирование следующих этапов реформы, чтобы открыть новую главу в развитии вооруженных сил и проложить путь к реализации целей, поставленных на 2027 год, когда Народно-освободительная армия празднует его столетие.

Семинар, проведенный Центральным военным советом 21 сентября, был посвящен текущей реформе национальной системы обороны и вооруженных сил. Во встрече приняли участие командиры из всех департаментов комиссии, штабов служб, региональных командований и высших исследовательских органов.

В своем поручении Си Цзиньпин сказал, что Центральный комитет КПК и Центральный военный совет продемонстрировали «беспрецедентную решимость и силу» со времени 18-го Съезда КПК в ноябре 2012 года в продвижении крупномасштабной реформы, направленной на преодоление давних институциональных и структурных препятствий и создание вооруженных сил мирового класса.

Реформа привела к историческим достижениям и принесла китайским вооруженным силам новую структуру, новую систему, новый дух и новый имидж, сказал президент. Продолжающаяся военная реформа была лично инициирована и направлялась Си Цзиньпином с конца 2012 года, когда он стал высшим лидером партии и вооруженных сил. Она был официально представлена в ноябре 2015 года и привела к крупнейшей и наиболее важной перестройке вооруженных сил Китая за последние десятилетия.