Подгорица, 23 сентября, 2022, 01:21 — ИА Регнум. Парламентское большинство Черногории поддержало предложение о запуске процедуры импичмента черногорского президента Мило Джукановича, передает телеканал RTCG.

Официальный сайт президента Черногории Мило Джуканович

В пользу инициативы проголосовал 41 депутат из 80. В рамках принятого документа парламентская комиссия должна будет «проверить факт нарушения конституции президентом». Отмечается, что Джуканович нарушил статью 95 параграф 5 конституции Черногории, когда не пригласил все фракции парламента на обсуждение кандидатуры нового премьер-министра Миодрага Лекича, за которого проголосовал 41 депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября Мило Джуканович отверг кандидатуру Миодрага Лекича в качестве главы нового правительства страны и выступил за досрочный роспуск парламента республики.