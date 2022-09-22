Москва, 23 сентября, 2022, 01:18 — ИА Регнум. Постсоветские псевдореформаторы сознательно уничтожали любые производственные силы в стране, не только высокотехнологические с целью полной вторичной деиндустриализации страны, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире авторской передачи «Предназначение» на YouTube-канале движения.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Кургинян

Чтобы уничтожить продвинутый завод, работающий на оборонную промышленность страны, нужно просто сказать, что нет финансирования, а завод сходу не найдет потребителей его продукции, и ему помешают это сделать.

«Но как можно в рыночных условиях оказаться на грани остановки всего металлургического производства? Ведь ничего не стоило продать относительно простую продукцию за рубеж. Там ее ждали. Но для того, чтобы произвести такую продукцию, нужны были оборотные средства. А Гайдар и его подельник Георгий Матюхин, председатель Центробанка России с 1990 года, сознательно породили крайнюю нехватку оборотных средств. И пока Матюхина не сняли в июне 1992 года, горжусь тем, что в меру своих скромных возможностей, я в этом поучаствовал, и не назначили на его место бывшего председателя Государственного банка СССР Виктора Геращенко, всё стремительно сдвигалось в сторону избавления не только от продвинутых производительных сил, но и от самых простых индустриальных сил», — заявил Кургинян.

Делалось это для того, чтобы «добить совок», а также разорить предприятия, обесценить их и скупить по дешевке в борьбе с коммунизмом за «светлый капитализм». И когда реформаторов спрашивали, как они потом будут запускать снова остановленные домны, они очень специфически улыбались очень подлой улыбкой, подчеркнул Кургинян. Все, что произошло с нашей страной в 90-е, по мнению Кургиняна, можно выразить как нечто, не имеющее прецедентов в мировой истории, а вторичная деиндустриализация, осуществленная не в условиях чудовищных катаклизмов или прямой оккупации, а под странную идею освобождения от «совка». Именно этим объясняется далеко не лучшее положение дел в том числе в российском ВПК, который чудом выжил, но не лишен ряда травматических проблем, впрочем, как и во всех производственных силах страны.