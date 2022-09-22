Кургинян описал уникальную катастрофу, через которую протащил Россию Чубайс
Москва, 23 сентября, 2022, 01:18 — ИА Регнум. Постсоветские псевдореформаторы сознательно уничтожали любые производственные силы в стране, не только высокотехнологические с целью полной вторичной деиндустриализации страны, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире авторской передачи «Предназначение» на YouTube-канале движения.
Чтобы уничтожить продвинутый завод, работающий на оборонную промышленность страны, нужно просто сказать, что нет финансирования, а завод сходу не найдет потребителей его продукции, и ему помешают это сделать.
Делалось это для того, чтобы «добить совок», а также разорить предприятия, обесценить их и скупить по дешевке в борьбе с коммунизмом за «светлый капитализм». И когда реформаторов спрашивали, как они потом будут запускать снова остановленные домны, они очень специфически улыбались очень подлой улыбкой, подчеркнул Кургинян. Все, что произошло с нашей страной в 90-е, по мнению Кургиняна, можно выразить как нечто, не имеющее прецедентов в мировой истории, а вторичная деиндустриализация, осуществленная не в условиях чудовищных катаклизмов или прямой оккупации, а под странную идею освобождения от «совка». Именно этим объясняется далеко не лучшее положение дел в том числе в российском ВПК, который чудом выжил, но не лишен ряда травматических проблем, впрочем, как и во всех производственных силах страны.