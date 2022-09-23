Москва, 23 сентября 2022, 01:13 — REGNUM Причина того состояния нашего общества и нашей власти, при которой имеют место двусмысленные отступления на Харьковском направлении и прочие вещи, кроется в том процессе деградации всех институтов нашей страны, который был запущен и не переломлен еще псевдореформаторами вроде Анатолия Чубайса в 90-е годы, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире авторской передачи «Предназначение» на YouTube-канале движения.
Политолог отметил, что в мировой истории совсем немного случаев, когда то или иное общество заполучив в свои руки особо продвинутые производительные силы, начинало бы эти силы уничтожать. Такое уничтожение называется сознательным вторичным одичанием, и таких случаев наперечет.
Как правило, они происходили в ситуации сокрушительного нападения других народов или природных катастроф. Но единственным случаем в мировой истории, когда общество само уничтожало с трудом доставшиеся ему производительные силы называется «постсоветские радикальные рыночные реформы». И об этом напрямую говорили сами реформаторы. В частности, Анатолий Чубайс в своей речи в самолете в конце 2001 года заявил буквальной следующее.
Кургинян отметил, что упомянутый Чубайсом Джеффри Сакс приезжал в Россию и глядя на то, какой маразм здесь происходит под видом приватизации, заявил, что участвовать в этом он не собирается. При этом приведенная выше речь Чубайса никак не может считаться речью адекватного человека, но именно такого человека сделали хозяином страны тогда не без общественной поддержки. И никоим образом он не был назначен каким-то иноземным комиссаром, назначенным оккупационным в прямом смысле слова правительство. Он был поддержан самим народом.
В этой ситуации можно за копейки отдать бандиту высокотехнологическое производство за копейки или приплатив. И этот бандит сразу поймет, что раскручивание высокотехнологического производства — это дело долгое и не прибыльное, при этом производство он получил за гроши. Стало быть, если он это производство закроет, квалифицированные кадры выгонит и откроет бордель или гостиницу, то он обогатится относительно тех грошовых вложений, за которые он это производство получил. И вот это вот «Кащенко» поддержало наше общество в те годы, и от этих вопросов никуда не деться.
Теперь, после того, когда «братки» завладели производством нельзя просто взять и вернуть на место интеллектуалов вместо борделя, а братка нельзя просто так переделать в честного радетеля экономического развития страны.