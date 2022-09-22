Москва, 23 сентября, 2022, 01:13 — ИА Регнум. Причина того состояния нашего общества и нашей власти, при которой имеют место двусмысленные отступления на харьковском направлении и прочие вещи, кроется в том процессе деградации всех институтов нашей страны, который был запущен и не переломлен еще псевдореформаторами вроде Анатолия Чубайса в 90-е годы, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире авторской передачи «Предназначение» на YouTube-канале движения.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Кургинян

Политолог отметил, что в мировой истории совсем немного случаев, когда то или иное общество, заполучив в свои руки особо продвинутые производительные силы, начинало бы эти силы уничтожать. Такое уничтожение называется сознательным вторичным одичанием, и таких случаев наперечет.

Как правило, они происходили в ситуации сокрушительного нападения других народов или природных катастроф. Но единственный случай в мировой истории, когда общество само уничтожало с трудом доставшиеся ему производительные силы, называется «постсоветские радикальные рыночные реформы». И об этом напрямую говорили сами реформаторы. В частности, Анатолий Чубайс в своей речи в самолете в конце 2001 года заявил буквальной следующее.

«Не Западу судить. Мало что понимает в этом Запад. Мы занимались не сбором денег, а уничтожением коммунизма. Это разные задачи с разной ценой. Мало кто на Западе понимает, что такое коммунизм на самом деле и какую цену заплатила наша страна за это. Мало кто понимает это на Западе. Что такое приватизация дня нормального западного профессора, для какого-нибудь Джеффри Сакса? Который пять раз менял свою позицию по этому поводу и докатился до того, что нужно отменить приватизацию и начать все заново… А мы знали, что каждый проданный завод — это гвоздь в крышку гроба коммунистов. Дорого, дешева, бесплатно, с приплатой — двадцатый вопрос. А первый вопрос один — каждый появившийся частный собственник в России — это необратимость… Приватизация в России до 1997 года вообще не была экономическим процессом», — заявил тогда Чубайс.

Кургинян отметил, что упомянутый Чубайсом Джеффри Сакс приезжал в Россию и, глядя на то, какой маразм здесь происходит под видом приватизации, заявил, что участвовать в этом он не собирается. При этом приведенная выше речь Чубайса никак не может считаться речью адекватного человека, но именно такого человека сделали хозяином страны тогда не без общественной поддержки. И никоим образом он не был назначен каким-то иноземным комиссаром, назначенным оккупационным в прямом смысле слова правительством. Он был поддержан самим народом.

«Так, о чем здесь Чубайс прямо говорит? О том, что цель оправдывает средства, плевать, какое будет в результате общество и экономика… О том, что лес рубят — щепки летят. Это утрированная пародия на псевдосталинизм. Он говорит о том, что можно ликвидировать коммунизм без любой оглядки на издержки. Помрет половина населения — плевать, исчезнут все производительные средства — плевать, главное, чтобы коммунизм был ликвидирован», — пояснил политолог.

В этой ситуации можно отдать бандиту высокотехнологическое производство за копейки или приплатив. И этот бандит сразу поймет, что раскручивание высокотехнологического производства — это дело долгое и не прибыльное, при этом производство он получил за гроши. Стало быть, если он это производство закроет, квалифицированные кадры выгонит и откроет бордель или гостиницу, то он обогатится относительно тех грошовых вложений, за которые он это производство получил. И вот это вот «Кащенко» поддержало наше общество в те годы, и от этих вопросов никуда не деться.

Теперь, после того, когда «братки» завладели производством, нельзя просто взять и вернуть на место интеллектуалов вместо борделя, а братка нельзя просто так переделать в честного радетеля экономического развития страны.