Нью-Йорк, США, 23 сентября, 2022, 01:09 — ИА Регнум. Подготовка соглашения, которое должно обеспечить безопасность Запорожской АЭС (ЗАЭС), подходит к концу, заявил президент Франции Эммануэль Макрон 22 сентября в интервью телеканалу CNN.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Макрон

Он выразил надежду, что соглашение в итоге удастся заключить. По мнению Макрона, принятие документа должно как минимум помочь сократить количество вооружений в районе ЗАЭС до нуля.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 сентября на Запорожской АЭС остановили шестой, последний работающий энергоблок из-за непрекращающихся обстрелов со стороны ВСУ.

21 сентября глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что киевские боевики ударили по ЗАЭС из американских реактивных установок.