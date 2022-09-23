23 сентября 2022 | Время чтения 3 мин

Светлана Рыбина, , 08:03 — REGNUM Распоряжение правительства Эстонии о призыве резервистов и членов военизированного ополчения на дополнительные военные сборы «Okas 2022» («Шип 2022»), которые пройдут с 22 по 28 сентября 2022 года, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё отношение к этому 23 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Кристиан Шуссел. Молодые новобранцы. 1855

Согласно указу, призваны будут резервисты 11-го пехотного батальона и 16-го батальона противовоздушной обороны, а также члены военизированного ополчения «Кайтселиит» («Союз обороны»). Ожидается, что на военные сборы привлекут 2861 человека, а продлятся они столько же, сколько на освобождённых территориях бывшей УССР будут длиться референдумы о вхождении в состав Российской Федерации.

Эстония активно готовится к обострению ситуации на своих границах и привлекает к военному делу всех, кого может — от силы три тысячи человек. Тем не менее в правительстве Эстонии заверили, что для безопасности республики нет никакой непосредственной угрозы. Просто существует постоянная необходимость практиковаться и иметь готовность быстро отреагировать, поэтому эстонцам не следует о чём-либо волноваться.

«Два с половиной землекопа соберутся на войнушку», — считает Татьяна П.

Многие пользователи были удивлены столь несерьёзным количеством человек, которых эстонское правительство собирается привлечь для проведения военных сборов.

«Три тысячи человек всего? Это же, мягко говоря, не страшно. У них больше нет ничего», — уверен Давид О.

«Что там она призывать собралась, шайку милиционеров? Вообще ни о чём. Лилипутская страна», — указывает Volken B.

Некоторые комментаторы отмечают, что если у властей Эстонии был план испугать Россию, то они своей цели явно не добились.

«Живу рядом с Эстонией, мне уже страшно. Страшно смешно», — написала Анастасия Л.

«Мне просто смешно. Резервы у «могущественной» Эстонии кого-то когда-то впечатляли? Вроде как не было пока что такого», — отметил Александр Р.

Эстонский солдат U.S. Army

Часть людей полагает, что если эстонские военные вступят в прямое боестолкновение с Вооружёнными силами России, то весь военный потенциал Эстонии исчезнет в течение пары часов.

«Эстонский легион фашиков готовится пойти на фарш! Ну, полный вперёд!» — призывает Батыр Ш.

«Котлетки по-эстонски? Им не жалко своих? Ведь если произойдёт какое-нибудь столкновение с российскими войсками, то эстонцам лучше сразу всей страной в плен сдаваться — целее будут», — советует Юрий М.

Нашлись и те, кто отметил, что почему-то никто не бьётся в истерике от эстонских военных сборов, а в России многие чуть ли не в обморок падают, когда на службу призывают от силы 1% резервных сил.

«И ещё говорят, что Россия какая-то не такая, раз частичную мобилизацию проводит. Вон, Эстония тем же самым занимается, но почему-то истерики от наших либералов не слышно», — отметила Татьяна Р.

«Вот и стала ясна истинная причина того, почему Эстония ограничила въезд российским гражданам, которые бегут от частичной мобилизации. Они, оказывается, свою мобилизацию проводят, а раз населения там немного, то просто некому будет следить за правопорядком в городах», — поделился своим мнением Андрей С.

Напомним, 22 сентября пресс-служба правительства Эстонии сообщила о том, что эстонские власти распорядились о призыве резервистов и членов военизированного ополчения на дополнительные военные сборы «Okas 2022» («Шип 2022»), которые пройдут с 22 по 28 сентября 2022 года.