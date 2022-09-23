Благовещенск, , 00:55 — REGNUM Стратегические ракетоносцы Ту-95МС дислоцированного в Амурской области авиаполка соединения дальней авиации ВКС России выполнили плановые полёты с участием молодого лётного состава. Об этом 22 сентября сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Ракетоносец Ту-95МС Tupolev.ru

пресс-служба Минобороны РФ «Для выполнения лётной смены наряду с опытными экипажами к пилотированию и навигации привлекался молодой лётный состав, из числа выпускников лётных и штурманских училищ 2021 года».

Полёты «стратегов» проводились с целью поддержания натренированности лётного состава и выполнялись также и в ночное время суток.

Инженерно-технический состав авиаполка, в свою очередь, отработал подготовку сложной авиационной техники к выполнению дальних полётов в условиях резко континентального климата «под воздействием высокого атмосферного давления и влажности воздуха».

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