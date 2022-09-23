Благовещенск, 23 сентября 2022, 00:55 — REGNUM Стратегические ракетоносцы Ту-95МС дислоцированного в Амурской области авиаполка соединения дальней авиации ВКС России выполнили плановые полёты с участием молодого лётного состава. Об этом 22 сентября сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Полёты «стратегов» проводились с целью поддержания натренированности лётного состава и выполнялись также и в ночное время суток.
Инженерно-технический состав авиаполка, в свою очередь, отработал подготовку сложной авиационной техники к выполнению дальних полётов в условиях резко континентального климата «под воздействием высокого атмосферного давления и влажности воздуха».
Как сообщало ИА REGNUM, ракетным ударом ВКС России поражена дамба на Карачуновском водохранилище.
Читайте ранее в этом сюжете: ВКС России нанесли мощный удар по дамбе на Ингульце — ANNA News