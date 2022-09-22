Киев, 23 сентября, 2022, 00:54 — ИА Регнум. Германия должна поставить Киеву боевые танки, став примером для своих союзников, заявил Владимир Зеленский в интервью газете Bild.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

Он призвал руководство ФРГ не оглядываться на другие страны и не ссылаться на их действия, а продемонстрировать независимую политику. Зеленский выразил благодарность Берлину за военную и финансовую помощь, но отметил, что Киеву необходимо больше.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Владимир Зеленский в интервью Reuters выразил мнение, что причиной отказа немецких властей поставлять киевскому режиму танки могут быть определенные барьеры, связанные с нацистским прошлым Германии.