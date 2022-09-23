Нью-Йорк, США, , 14:10 — REGNUM В Нью-Йорке продолжается 77-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Белорусскую делегацию представляет министр иностранных дел Владимир Макей. Также в штаб-квартиру ООН прибыла экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская. Она принимает участие в мероприятиях по случаю Генассамблеи. Об этом сообщает издание «Зеркало».

ООН Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно пресс-службе белорусского МИДа, вчера Владимир Макей встретился с министрами иностранных дел государств-членов ОДКБ. Кроме того, ведомство сообщает и о двусторонних встречах Макея с главами МИД зарубежных стран.

По словам советника Светланы Тихановской Франака Вячорки, за время своего пребывания в Нью-Йорке она уже встретилась с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, генсекретарем Совета Европы Марией Бурич, председателем Парламентской ассамблеи ОБСЕ Маргаретой Седерфельт, генсеком Организации американских государств Луисом Альмагро.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нью-Йорке с 20 по 26 сентября проходит 77-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН.