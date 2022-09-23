Нью-Йорк, США, 23 сентября, 2022, 14:10 — ИА Регнум. В Нью-Йорке продолжается 77-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Белорусскую делегацию представляет министр иностранных делВладимир Макей. Также в штаб-квартиру ООН прибыла экс-кандидат в президенты БелоруссииСветлана Тихановская. Она принимает участие в мероприятиях по случаю Генассамблеи. Об этом сообщает издание «Зеркало».

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

Согласно пресс-службе белорусского МИДа, вчера Владимир Макей встретился с министрами иностранных дел государств-членов ОДКБ. Кроме того, ведомство сообщает и о двусторонних встречах Макея с главами МИД зарубежных стран.

По словам советника Светланы ТихановскойФранака Вячорки, за время своего пребывания в Нью-Йорке она уже встретилась с председателем ЕврокомиссииУрсулой фон дер Ляйен, генсекретарем Совета ЕвропыМарией Бурич, председателем Парламентской ассамблеи ОБСЕМаргаретой Седерфельт, генсеком Организации американских государствЛуисом Альмагро.

Как сообщалоИА REGNUM, в Нью-Йорке с 20 по 26 сентября проходит 77-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН.