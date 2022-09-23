Минск, 23 сентября, 2022, 13:39 — ИА Регнум. Белорусскую правозащитницуАнастасию Лойко вновь арестовали на 15 суток. Об этом сообщает правозащитный центр «Весна».

Иван Шилов ИА REGNUM Белоруссия

Сообщается, что после выхода с предыдущих «суток» Анастасия начала вести себя возмутительно, за что еë снова задержали.

Суд вынес решение отправить правозащитницу за решетку ещë на 15 суток.

Как сообщалоИА REGNUM, Анастасию Лойко задержали 6 сентября после оглашения приговора по делу белорусских анархистов.