Нью-Йорк, США, 23 сентября, 2022, 00:38 — ИА Регнум. Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил ситуацию на границе с Азербайджаном с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом. О прошедшей на полях 77-й сессии Генассамблеи ООН встрече 22 сентября сообщает пресс-служба правительства Армении.

Иван Шилов ИА REGNUM Никол Пашинян

В заявлении отмечается, что на переговорах в Нью-Йорке Пашинян «коснулся осуществлённой 13 сентября широкомасштабной агрессии Азербайджана против суверенной территории Армении», в ходе которой обстрелу со стороны азербайджанских ВС подверглись 36 населённых пунктов, что привело к многочисленным жертвам и раненым, в том числе среди гражданского населения Армении.

пресс-служба правительства Армении «Премьер подчеркнул важность адекватной реакции международного сообщества по осуждению действий Азербайджана, а также немедленному выводу азербайджанских подразделений с суверенной территории Армении».

По утверждению армянской стороны, генсек североатлантического альянса выразил крайнюю обеспокоенность происходящими на армяно-азербайджанской границе событиями и подчеркнул необходимость достижения регионального урегулирования путём переговоров при поддержке международных партнёров.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Джейхун Байрамов критически отозвался о позиции США и Франции в отношении боёв, произошедших на армяно-азербайджанской границе в сентябре.

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