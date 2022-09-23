23 сентября 2022 | Время чтения 2 мин

В Сети обсудили информацию о том, что Германия собирается национализировать дочернюю компанию Газпрома.

Тимур Кондратьев, , 08:02 — REGNUM Информация о том, что Германия национализирует бывшее дочернее предприятие Газпрома Securing Energy for Europe (SEFE, прежнее название — Gazprom Germania), стала поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение к этому 23 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Эта компания уже находится под федеральной опекой, а вскоре станет полноценной государственной собственностью. Газпром потерял право владения этой фирмой в конце марта 2022 года, после обысков и начала невиданного ранее санкционного давления со стороны Запада.

«Если долго-долго смотреть на трубу, гипнотизируя её, газ появится. Я вам точно говорю, я из Германии!» — шутит Наталья С.

Многие пользователи были крайне удивлены такими планами немецкого государства. Вместо того чтобы снять с России санкции и возобновить диалог с Москвой на тему запуска «Северного потока — 2», ФРГ лишь усугубляет своё и без того незавидное положение.

«А как там появится газ?» — спрашивает пользователь Public Enemy.

«Газ от этого решения не появится в трубе», — указывает Felix D.

«А что им это даст? Или у них планы потом завоевать Россию и продавать газ другим? Какие предприимчивые и самоуверенные!» — удивляется Стас П.

Некоторые комментаторы уверены, что именно такая национализация является прикрытием откровенного воровства, потому что компания «Газпром» никуда не собиралась уходить, а её просто в одностороннем порядке лишили права владения.

ФРГ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Национализирует ли, приватизирует ли, смысл один — нагло отожмут. Весна покажет, кто был сильнее», — отметила Нина С.

«Те либерасты, которые кричали, что это воровство, когда Россия иностранные компании забирала, которые уходили, уже говорят, что Германия тоже вор?» — интересуется Леонид П.

Часть людей полагает, что в ответ на такую «кражу», Россия может совершить зеркальный акт возмездия в отношении немецкого бизнеса на российской территории.

«В принципе у Германии тоже есть что-то в России, это всегда можно отжать. Только вот промышленности конкурентной у ФРГ уже не будет. Так что посмотрим, кто больше от санкций пострадает», — написал Алексей Д.

«Интересно: что Путин национализирует немецкого в России на эту же сумму?» — задаётся вопросом Edik K.

Нашлись и те, кто уверены, что Германия семимильными шагами движется к экономической катастрофе.

«Газа нет — ОК, переживут, естественно, зиму на дровах или как-нибудь ещё, не проблема. А вот что они будут делать, если в результате отсутствия дешёвых энергоносителей и сырья встанет производство? Пример — самый крупный в Европе завод алюминия в Словакии. Потеря рабочих мест. Это только начало. Поэтому национализация этой компании с трубой ничего не даст, ведь газ от этого волшебным образом не появится», — подметил Максим А.

Словацкий завод Slovalco по производству первичного алюминия. genisim. qc. ca

«Да пусть хоть что теперь национализируют. Хранилища пустые, без нефти и газа скоро все заводы станут просто металлоломом. Германия канет в Лету, неминуемо», — уверена Евгения К.

Напомним, 22 сентября издание Spiegel опубликовало материал со ссылкой на собственные источники в правительстве ФРГ о том, что Германия национализирует бывшее дочернее предприятие Газпрома Securing Energy for Europe (SEFE, прежнее название — Gazprom Germania).