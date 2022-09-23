Нью-Йорк, США, 23 сентября 2022, 00:24 — REGNUM Власти Ирана должны понимать, что стране сделано, вероятно, «последнее предложение» по восстановлению ядерной сделки, заявил президент Франции Эммануль Макрон 22 сентября в интервью телеканалу CNN.
Французский лидер считает, что соглашение может быть воплощено в реальность, но процесс переговоров необходимо подводить к завершению.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее иранский президент Ибрагим Раиси заявил, что Иран стремится к прочному восстановлению ядерной сделки в формате «пять плюс один». При этом Тегеран склоняется к тому, чтобы в рамках договоренностей лишить возможности США выхода из соглашения в одностороннем порядке.
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