Макрон заявил о «последнем предложении» Ирану по ядерной сделке
Нью-Йорк, США, 23 сентября, 2022, 00:24 — ИА Регнум. Власти Ирана должны понимать, что стране сделано, вероятно, «последнее предложение» по восстановлению ядерной сделки, заявил президент Франции Эммануэль Макрон 22 сентября в интервью телеканалу CNN.
Александр Горбаруков ИА REGNUM
Эммануэль Макрон
Французский лидер считает, что соглашение может быть воплощено в реальность, но процесс переговоров необходимо подводить к завершению.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее иранский президент Ибрагим Раиси заявил, что Иран стремится к прочному восстановлению ядерной сделки в формате «пять плюс один». При этом Тегеран склоняется к тому, чтобы в рамках договоренностей лишить возможности США выхода из соглашения в одностороннем порядке.