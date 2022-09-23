Нью-Йорк, США, , 00:09 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США завершили торги 22 сентября продолжением снижения на фоне повышения процентной ставки ФРС. Больше других потерял Nasdaq.

Уолл-стрит Иван Шилов © ИА REGNUM

Так, к окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones понизился на 107,10 пункта (0,35%), до уровня 30 076,68 пункта. S&P 500 подешевел на 31,94 пункта (0,84%), до уровня 3757,99 пункта. Nasdaq к завершению дня опустился на 153,39 пункта (1,37%), до уровня 11 066,81 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подорожали на $0,54 (0,65%), до уровня $83,48 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 21 сентября ощутимым снижением на фоне итогов заседания ФРС.

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