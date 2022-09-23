23 сентября 2022 | Время чтения 2 мин

Артур Савин, , 08:01 — REGNUM Заявление премьер-министра Российской Федерации Михаила Мишустина о том, что с 1 января 2023 года в России предлагается ввести универсальное пособие для семей с низкими доходами, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 23 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Борис Григорьев. Бедность. 1925

Предполагается, что такое универсальное пособие объединит целый ряд действующих мер социальной защиты, в том числе выплаты, которые предоставляются в связи с рождением или усыновлением ребёнка и до достижения им трёх лет. Для оформления универсальной выплаты нужно будет подать лишь одно-единственное заявление без дополнительных справок.

«В России всё больше заботятся о людях. Пособий много, и если эту форму введут, то будет хорошо. Это отличная поддержка. Спасибо вам!» — обратилась к руководству страны Olesya A.

Многие пользователи пришли к выводу, что российское государство действительно пытается заботиться о семьях, чьи доходы не позволяют им вести полноценную жизнь и дать ребёнку всё, что требуется.

«Потом ещё говорят, что у нас власть не помогает. Семьям всегда разные выплаты делают, особенно неблагополучным», — отметил Вильгельм Р.

Но нашлись и те, кто уверен, что такие финансовые подпитки лишь развращают неблагополучные слои населения, подводя ситуацию к абсолютному тупику.

«Государство спонсирует тех, кто и так не хотят работать, а теперь и вовсе от этой идеи откажутся», — считает Ravil I.

Некоторые комментаторы уверены, что если бы власти действительно хотели побороть неблагополучие, то они бы дали людям удочку, а не подавали им каждый месяц рыбу.

«Нужно помогать бедным не деньгами, а тем, что позволит им выйти из этого статуса, — доступным образованием, предоставлением рабочих мест и т.д. Но никак не подачками!» — указывает Алиса О.

«Какая невиданная щедрость! А может, проведем справедливую экспроприацию доходов чиновников, олигархов и прочих «трудяг», наживающих свои миллиарды непосильным трудом? Глядишь, и бюджет станет профицитным этак процентов на 800-1000. И доходы обычных граждан сразу возрастут. И унизительные подачки, рекламируемые, как неустанная забота власти о человеке, не понадобятся», — поделилась своим мнением Диана А.

Часть людей полагает, что главная проблема, при которой в стране возникают семьи с крайне низким уровнем доходов, кроется в несправедливой экономической системе, которая сама по себе плодит бедность.

Капитализм. Карикатура

«Это не решает проблемы. Её единственное решение — это повышение, стабилизация и уравнивание заработной платы, а также борьба с тунеядством. А это всего лишь прикормка для овец. Им подкидывают, а они и рады. При этом своего бедствующего положения менять они не собираются», — пишет Татьяна П.

«Лучше бы ввели налог на бедность. Или крупный денежный штраф. Тогда бедные бы поняли, наконец, что быть бедным невыгодно и сразу бы разбогатели», — шутит Константин П.

Напомним, 22 сентября премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин заявил на заседании правительства о том, что с 1 января 2023 года в России предлагается ввести универсальное пособие для семей с низкими доходами.