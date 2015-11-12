Таормина, Италия, 22 сентября, 2022, 23:50 — ИА Регнум. Съёмочный процесс второго сезона сериала «Белый лотос» подошёл к концу. Об этом сообщает портал Collider.

Цитата из т/с «Белый лотос» 2022. Дженнифер Кулидж

Съёмки проходили в Таормине (Италия) — там же развернётся действие второго сезона шоу. Отмечается, что к своим ролям в проекте вернутся Дженнифер Кулидж и Джон Грайз, к которым присоединятся Обри Плаза, Уилл Шарп и Ф. Мюррэй Абрахам. Дата выхода новых эпизодов пока что держится в секрете.

Напомним, первый сезон «Белого лотоса» рассказывал о посетителях роскошного отеля, ставших участниками различных интриг внутри здания. Премьера шоу состоялась в июле 2021 года.