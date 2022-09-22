Москва, 22 сентября, 2022, 23:46 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд в ходе телефонного разговора 22 сентября обсудили перспективы сотрудничества двух стран и международные вопросы. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин и Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд

В частности, стороны обсудили тематику взаимодействия в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в свете принятого на недавнем саммите в Самарканде решения о предоставлении Саудовской Аравии статуса партнёра по диалогу.

«Мухаммед Бен Сальман отметил возрастающую роль ШОС в международных делах, выразил готовность королевства активно участвовать в его деятельности», — говорится в сообщении.

Также были рассмотрены вопросы координации между Россией и Саудовской Аравией в целях обеспечения стабильности на нефтяном рынке. Стороны дали высокую оценку усилиям в рамках формата ОПЕК+ и подтвердили намерение придерживаться достигнутых договорённостей, информирует пресс-служба.

Мухаммед Бен Сальман проинформировал о том, что на предстоящем 12–14 октября в Москве международном форуме «Российская энергетическая неделя» Саудовская Аравия «будет представлена на достойном уровне».

«Было выражено удовлетворение в связи с состоявшейся при личном посредничестве наследного принца передачей саудовской стороне военнопленных иностранных граждан, незаконно участвовавших в боевых действиях на Донбассе», — говорится также в сообщении.

В ходе обмена мнениями по двусторонней повестке дня было констатировано, что «высокими темпами развиваются торгово-экономические связи, растёт товарооборот, укрепляется взаимовыгодное сотрудничество в самых разных областях», указывается в пресс-релизе.

По итогам разговора Путин и Мухаммед Бен Сальман условились о продолжении взаимодействия и личных контактов.